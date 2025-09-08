CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Yerli olacaksa İsmail Kartal

Yerli olacaksa İsmail Kartal

Ali Koç teknik direktör için yaptığı açıklamada “3-4 tane yabancıyla görüşüyoruz. Yerli olacaksa İsmail Kartal olmalıdır. ‘Niye yabancı hocada ısrar ediyorsunuz?’ diyeceksiniz. Bu kadrodan Avrupa beklentileri var. 11 oyuncudan 8-9’u yabancı olacak her maç. Dolayısıyla yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor. İşimiz kolay değil” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Yerli olacaksa İsmail Kartal
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
DİĞER
Beşiktaş’ta transfer iptal! Kartal’ın geri adım atma sebebi belli oldu
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
