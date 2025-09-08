Ali Koç teknik direktör için yaptığı açıklamada “3-4 tane yabancıyla görüşüyoruz. Yerli olacaksa İsmail Kartal olmalıdır. ‘Niye yabancı hocada ısrar ediyorsunuz?’ diyeceksiniz. Bu kadrodan Avrupa beklentileri var. 11 oyuncudan 8-9’u yabancı olacak her maç. Dolayısıyla yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor. İşimiz kolay değil” şeklinde konuştu.
