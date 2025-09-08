CANLI SKOR ANA SAYFA
Tadic göz kamaştırdı

Tadic göz kamaştırdı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Dusan Tadic, Al Wahda'da başarılı performansıyla alkışlandı. Sırp yıldız son iki karşılaşmada 'maçın oyuncusu' seçildi. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu 4 maçta 1 gol, 3 asistle toplam 4 gole katkıda bulundu.

Tadic göz kamaştırdı
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Dusan Tadic, Al Wahda'da başarılı performansıyla alkışlandı. Sırp yıldız son iki karşılaşmada 'maçın oyuncusu' seçildi. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu 4 maçta 1 gol, 3 asistle toplam 4 gole katkıda bulundu.
