Tadic göz kamaştırdı

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Dusan Tadic, Al Wahda’da başarılı performansıyla alkışlandı. Sırp yıldız son iki karşılaşmada ‘maçın oyuncusu’ seçildi. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu 4 maçta 1 gol, 3 asistle toplam 4 gole katkıda bulundu.
