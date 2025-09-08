Fenerbahçe'de karar günü! Teknik direktörlük görevine kim getirilecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetimin takımı emanet edeceği ismi duyurması an meselesi. İşte adaylar ve detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı emanet edecek hoca ile ilgili kararın bugün verilmesi bekleniyor. Luciano Spaletti ve Ange Postecoglou sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etmedi. En son Belçika'yı çalıştıran ve yaklaşık 9 aydır boşta olan Domenico Tedesco, gelmeye sıcak bakıyor. 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, ilk senesinde takımı şampiyon yapacağı iddiasında bulundu.

TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR

Sportif Direktör Devin Özek'in Borussia Dortmund'u 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Edin Terzic'le de görüşme yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Türk futbolunu yakından tanıması avantaj olarak görülüyor. Marco Rose de adaylar arasında yer alıyor. Yerlilerde ise favori İsmail Kartal. Prensipte el sıkışılan 64 yaşındaki hoca, Hamdi Akın'a sunum yapmıştı.

FORMASYONU BİLE BELLİ

Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme yapan İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun planını ve formasyonu aktardığı öğrenildi. 4-2- 3-1 sistemini benimseyeceğini ifade eden tecrübeli hoca önde pres yapan, hücum gücü yüksek bir takım teşkil etmek istiyor.

