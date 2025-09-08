Fenerbahçe'de karar günü! Teknik direktörlük görevine kim getirilecek?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR
Sportif Direktör Devin Özek'in Borussia Dortmund'u 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Edin Terzic'le de görüşme yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Türk futbolunu yakından tanıması avantaj olarak görülüyor. Marco Rose de adaylar arasında yer alıyor. Yerlilerde ise favori İsmail Kartal. Prensipte el sıkışılan 64 yaşındaki hoca, Hamdi Akın'a sunum yapmıştı.
FORMASYONU BİLE BELLİ
Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme yapan İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun planını ve formasyonu aktardığı öğrenildi. 4-2- 3-1 sistemini benimseyeceğini ifade eden tecrübeli hoca önde pres yapan, hücum gücü yüksek bir takım teşkil etmek istiyor.
