Fenerbahçe'de karar günü! Teknik direktörlük görevine kim getirilecek?

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı emanet edecek hoca ile ilgili kararın bugün verilmesi bekleniyor. Luciano Spaletti ve Ange Postecoglou sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etmedi. En son Belçika'yı çalıştıran ve yaklaşık 9 aydır boşta olan Domenico Tedesco, gelmeye sıcak bakıyor. 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, ilk senesinde takımı şampiyon yapacağı iddiasında bulundu.