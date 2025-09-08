Bissouma bitiyor

Ali Koç yönetimi, Tottenham'ın kadroda düşünmediği ve Avrupa listesine yazılmayan Yves Bissouma'nın transferinde önemli aşama kaydetti. İngiliz basını, Sportif Direktör Devin Özek'in görüşme yaptığı 29 yaşındaki yıldızın İstanbul'a gelip imza atacağını ileri sürdü. Malili orta sahanın şu anda başka bir talibinin olmadığı ve Fenerbahçe'den haber beklediği öğrenildi. Ön libero bölgesinde görev alan 29 yaşındaki futbolcu, hem kesiciliği hem de teknik kalitesi ile dikkat çekiyor. Tottenham 2022 yılında Bissouma transferi için Brighton'a 29 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. İngiliz ekibinde 100 kez forma şansı bulan yıldız futbolcu 2 kez ağları salladı.