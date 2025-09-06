CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Thiago Motta Fenerbahçe ile görüşüyor!

Thiago Motta Fenerbahçe ile görüşüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, Serie A'da çalışmış teknik direktörlerden bir tanesiyle görüşme halinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan teknik adam Fenerbahçe ile flört halinde!

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için de arayışlarını sürdürüyor.

İtalyan teknik adam Fenerbahçe ile flört halinde!

İsmail Kartal ve Aykut Kocaman başta olmak üzere yerli-yabancı birçok isim gündeme gelirken, teknik direktörlük görevi için İtalya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan teknik adam Fenerbahçe ile flört halinde!

Il Messaggero'nun haberine göre, son olarak Juventus'u çalıştıran Thiago Motta, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir. Bologna'da gösterdiği başarıyla 23/24 sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 38 maçta 68 puan toplamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalyan teknik adam Fenerbahçe ile flört halinde!

Bologna macerasının ardından Juventus'un başına geçen Motta, 42 maçlık Juve kariyerinde 1.67 maç başı puan ortalaması yakalamış ve 23 Mart'ta takımdan gönderilmişti. O tarihten bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmayan 43 yaşındaki teknik adam, Bayer Leverkusen'in de radarında bulunuyor.

İtalyan teknik adam Fenerbahçe ile flört halinde!

İŞTE O HABER

Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
Reklam
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtarının teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 19:09
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 18:53
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 18:47
Sultanlar'ın rakibi İtalya! Sultanlar'ın rakibi İtalya! 18:32
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 18:05
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 17:18
Daha Eski
G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması 16:54
TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması 16:45
Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı 16:44
Toprak Fransa'da birinci oldu Toprak Fransa'da birinci oldu 15:53
"Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" "Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" 15:40
Santarelli: Finale gerçekten çok inandım Santarelli: Finale gerçekten çok inandım 15:38