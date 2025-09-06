Thiago Motta Fenerbahçe ile görüşüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe, Serie A'da çalışmış teknik direktörlerden bir tanesiyle görüşme halinde. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:47Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için de arayışlarını sürdürüyor.
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman başta olmak üzere yerli-yabancı birçok isim gündeme gelirken, teknik direktörlük görevi için İtalya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Il Messaggero'nun haberine göre, son olarak Juventus'u çalıştıran Thiago Motta, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir. Bologna'da gösterdiği başarıyla 23/24 sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İtalyan teknik adam, Serie A'da çıktığı 38 maçta 68 puan toplamıştı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bologna macerasının ardından Juventus'un başına geçen Motta, 42 maçlık Juve kariyerinde 1.67 maç başı puan ortalaması yakalamış ve 23 Mart'ta takımdan gönderilmişti. O tarihten bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmayan 43 yaşındaki teknik adam, Bayer Leverkusen'in de radarında bulunuyor.