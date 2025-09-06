Thiago Motta Fenerbahçe ile görüşüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğu için de arayışlarını sürdürüyor.