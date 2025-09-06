Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yarışacak. Adaylar yönetim kurulu listelerini divan kuruluna teslim etti, Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesi belli oldu.

İŞTE O İSİMLER:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu