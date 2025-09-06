CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleşecek başkanlık yarışı öncesi adaylardan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 21:39
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yarışacak. Adaylar yönetim kurulu listelerini divan kuruluna teslim etti, Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim listesi belli oldu.

İŞTE O İSİMLER:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

