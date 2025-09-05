Fenerbahçe'ye Luciano Spalletti şoku!

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.