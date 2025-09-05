Fenerbahçe'ye Luciano Spalletti şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Luciano Spalletti olmuştu. İtalyan çalıştırıcıdan sarı-lacivertlilere yanıt geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.
Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de 4 adaydan biri Luciano Spalletti olarak belirlenmişti. İtalyan teknik adamdan sarı-lacivertlilere yanıt geldi.
