Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe küllerinden doğdu

Fenerbahçe küllerinden doğdu

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Kulübün tarihi projelere sahip olduğunu vurgulayan Akın, "100 milyon euroluk bir yatırımla F.Bbahçe Stadı üç kata yükselecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Fenerbahçe küllerinden doğdu

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Kulübün tarihi projelere sahip olduğunu vurgulayan Akın, "100 milyon euroluk bir yatırımla F.Bbahçe Stadı üç kata yükselecek.

8 de loca ilave edilecek. Kapasitemizi 65 bin kişiye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yatırım senelik 15 milyon euro ek gelir getirecek" dedi. Sarı-lacivertli yönetici, "Fenerbahçe tarihinin en büyük inşaat hamlesini başlatıyoruz. Kulüp için toplamda 800-850 milyon euroluk bir değer yaratıyoruz.

Belki futbolda özlenen başarılar gelmedi ama Fenerbahçe küllerinden yeniden doğdu. Başkanımız Ali Koç'un cebinden verdiği kaynağı bir kenara koyuyorum.

Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarı. Biz sadece 2025'ten 375 milyon euro gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK BÜYÜK NİMET

Asbaşkan Hamdi Akın, "Şu çok önemli, başkanımız Ali Koç gelecek yılların gelirlerini harcamıyor, kırdırmıyor.

Bu çok büyük bir nimet.

Bunun kıymetini her Fenerbahçe taraftarının bilmesi gerek. Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz.

Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır" yorumunu yaptı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
