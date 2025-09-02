CANLI SKOR ANA SAYFA
Muradına erdi

Muradına erdi

Uzun uğraşlar sonucunda Kerem'i renklerine katan F.Bahçe, milli futbolcuyu önceki gün İstanbul'a getirmişti. Taraftarların karşıladığı başarılı futbolcu dün resmen kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeye imzasını attı. Benfica ile 22.5 milyon euro artı 2.5 milyonluk bonus karşılığında anlaşmaya varan Sarı Kanarya, Kerem'e de senelik bonuslarla birlikte 5 milyon euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Muradına erdi

Uzun uğraşlar sonucunda Kerem'i renklerine katan F.Bahçe, milli futbolcuyu önceki gün İstanbul'a getirmişti. Taraftarların karşıladığı başarılı futbolcu dün resmen kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeye imzasını attı. Benfica ile 22.5 milyon euro artı 2.5 milyonluk bonus karşılığında anlaşmaya varan Sarı Kanarya, Kerem'e de senelik bonuslarla birlikte 5 milyon euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.

Bu transferden 1 milyon 50 bin euro'luk kısım, Benfica ile G.Saray arasında yapılan anlaşma gereğince ezeli rakibinin kasasına girecek. Yönetici Hakan Safi'nin büyük çabası ve uğraşları sonucunda çubuklu formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, transfer sürecinde dik bir duruş sergilemişti. Benfica'nın sorun yarattığı dönemde de ayrılık isteğini yineleyen Kerem, transfer hikayesinin başrolünü üstlendi.

A MİLLİ TAKIMA KATILDI

Kerem Aktürkoğlu imzasının ardından milli takım kafilesine katıldı. Gürcistan ve İspanya ile oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde dün önce sağlık kontrolünden geçen başarılı oyuncu ardından da kulübe giderek resmi imzayı attı. Bunun ardından milli takımın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, F.Bahçe'deki yeni arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulamadı.

Uğurcan Çakır, G.Saray'da!
