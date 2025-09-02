FENERBAHÇE HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na ağır sözler! "Hem cahil hem de..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" sözüyle gündem olmuştu. Sabah Spor yazarları, 26 yaşındaki futbolcunun bu sözlerini değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
26 yaşındaki oyuncunun "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" sözüyle gündem olmuş ve Galatasaray cephesinin tepkisini çekmişti.
Sabah Spor yazarları, Kerem Aktürkoğlu'nun bu açıklamalarını değerlendirdi. İşte o sözler...
MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu önceki akşam İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını giydi. Fakat yaptığı bir açıklama olay oldu. "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" diye bir ifade kullandı. Bu söz infial yarattı. Ne düşünüyorsunuz?
ALİ GÜLTİKEN: Çok talihsiz bir açıklama. Hem saygısızca hem cahilce söylendiği çok açık. Türkiye'nin koca çınarı olan camiaları ölçüp biçmek kimsenin haddine değil, olamaz da. Şeref kelimesi çok dikkatli kullanılması gereken bir kelime. Kerem bu kelimenin altında mutlaka kalacaktır. Bir diğer yandan da aslında üzerinde oluşan baskıyı da daha ilk günden yönetemediğini de çok net bir şekilde gösteren bir açıklama.
GÜRCAN BİLGİÇ: Neye istinaden bu yorumu yaptı bilmiyorum ama doğru söylemiş. İlk tepkiler G.Saraylı yorumculardan geldi. Niye bu lafı 'G.Saray camiası üstüne aldı' onu da anlamadım. Çünkü Kerem kimseye 'Şerefsiz' demiyor. Çok sıkıntılı bir süreçten sonra transfer oldu. F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eden golü attı. Geçmişinde G.Saray forması ile oynadığı maçlar ve demeçleri de var. Böyle bir ortamda bu cümleyi kurarak F.Bahçe taraftarıyla kucaklaşmak istediğini düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Kerem Aktürkoğlu'nun "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" sözü, futbol hayatı boyunca başının üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanacak. Kerem'in atfettiği bu söz, öncelikle G.Saray'ı, sonra diğer kulüpleri kapsar. Adama sormazlar mı 'Bu kadar şeref meraklısıydın niye G.Saray'da 4 yıl oynadın' diye! Kerem'e şöyle diyorum, Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkâr edecek kadar da nankör yapmasın.
AHMET ÇAKAR: Kerem hem cahil hem de terbiye problemi yaşıyor. Şimdi Kerem'e soruyorum, 1.5 sene önce anasına küfür ettiğin F.Bahçe, şu anda senin için Türkiye'nin en şerefli kulübü. Bu aradan geçen kısa sürede ne oldu da anasına küfür ettiğin takım birden en şerefli kulüp oluverdi? Bu lafla aslında G.Saray'a da bir gönderme var. Üstelik o G.Saray'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir adam. Öyle cahil futbolcular ne kadar konuşurlarsa o kadar büyük hatalar yapıyorlar. Kerem'e yine soruyorum, Milli Takım kampında G.Saraylı Abdülkerim'e, Yunus'a, Eren'e ne diyecek? Onların suratlarına nasıl bakacak acaba?