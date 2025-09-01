CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Al-Hilal'e transfer oldu!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Al-Hilal'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olduğu resmen açıklandı.

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 21:44
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Al-Hilal'e transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olduğu resmen açıklandı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15'i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

