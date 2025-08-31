Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte varış saati...

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.
A Spor'da yer alan habere göre milli yıldız, bugün TSİ 21.00'de İstanbul'da olacak.
UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli oyuncunun uçaktan görüntüsünü paylaştı.
🟡🔵✈️ EXCL: Kerem Aktürkoğlu, now on his way to Istanbul as new Fenerbahçe player! Deal confirmed. Fenerbahçe's new club record transfer. Here Kerem flying together with his agent Cenk Melih Yazıcı. 📸 pic.twitter.com/dVyzSVJiXj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025