Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte varış saati...

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.

A Spor'da yer alan habere göre milli yıldız, bugün TSİ 21.00'de İstanbul'da olacak.

UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli oyuncunun uçaktan görüntüsünü paylaştı.