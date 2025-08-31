CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte varış saati...

Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte varış saati...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliyor. İşte son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 16:22 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 17:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte varış saati...

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.

A Spor'da yer alan habere göre milli yıldız, bugün TSİ 21.00'de İstanbul'da olacak.

UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli oyuncunun uçaktan görüntüsünü paylaştı.

F.Bahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
F.Bahçe'den Ederson için flaş hamle!
Ada'dan Ersin'e sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! F.Bahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! 16:33
Ada'dan Ersin'e sürpriz teklif! Ada'dan Ersin'e sürpriz teklif! 16:21
G.Saray'da Altay çılgınlığı! Kaleci transferinde... G.Saray'da Altay çılgınlığı! Kaleci transferinde... 15:41
F.Bahçe'den Ederson için flaş hamle! F.Bahçe'den Ederson için flaş hamle! 15:10
Gaziantep FK transferi duyurdu! Gaziantep FK transferi duyurdu! 14:49
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! 14:22
Daha Eski
Köln-Freiburg maçı ne zaman? Köln-Freiburg maçı ne zaman? 14:06
Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Union Berlin maçı ne zaman? 14:02
Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman? Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne zaman? 13:58
Lyon-Marsilya maçı ne zaman? Lyon-Marsilya maçı ne zaman? 13:51
Paris FC-Metz maçı ne zaman? Paris FC-Metz maçı ne zaman? 13:47
Le Havre-Nice maçı ne zaman? Le Havre-Nice maçı ne zaman? 13:44