İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden Hamdi Akın ile görüştü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik adam adayları arasında yer alan İsmail Kartal'ın, Asbaşkan Hamdi Akın ile görüştüğü öğrenildi.
A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal, bugün Hamdi Akın ile bir araya geldi. Yerli teknik direktör adayları arasında en güçlü adayın İsmail Kartal olduğu öğrenildi.
💥 @ErdemAkbs: İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile bugün bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü ile ilk temasını Hamdi Akın üzerinden kurmuş oldu. İsmail Kartal şu anda yerli teknik direktör adayları arasında en güçlü aday! pic.twitter.com/8o5BXNyn9k— A Spor (@aspor) August 31, 2025