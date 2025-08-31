CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden Hamdi Akın ile görüştü!

İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden Hamdi Akın ile görüştü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik adam adayları arasında yer alan İsmail Kartal'ın, Asbaşkan Hamdi Akın ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 16:45
İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden Hamdi Akın ile görüştü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik adam adayları arasında yer alan İsmail Kartal'ın, Asbaşkan Hamdi Akın ile görüştüğü öğrenildi.

A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal, bugün Hamdi Akın ile bir araya geldi. Yerli teknik direktör adayları arasında en güçlü adayın İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

