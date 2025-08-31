İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminden Hamdi Akın ile görüştü!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik adam adayları arasında yer alan İsmail Kartal'ın, Asbaşkan Hamdi Akın ile görüştüğü öğrenildi.

A Spor'un haberine göre; İsmail Kartal, bugün Hamdi Akın ile bir araya geldi. Yerli teknik direktör adayları arasında en güçlü adayın İsmail Kartal olduğu öğrenildi.