Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Brezilyalı kaleci için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'luk ilk teklifi İngiliz kulübü tarafından reddedilmiş ve teklifin revize edilmesi beklenmişti. Ederson'un, Kanarya'ya transferinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Ederson için Galatasaray'ın önerdiğinden daha yüksek bir maaş önerdi. 2028'e kadar hazırlanmış bir sözleşmeye imza atması istenen 32 yaşındaki file bekçisi, yıllık 8+2 milyon euro'luk bir ücret karşılığında Fenerbahçe forması giymeye yakın. Transfer sonuçlandırmak için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yağılan görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği belirtildi.