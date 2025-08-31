CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışı yeniden kızıştı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin gündeminde olan Ederson için flaş bir teklif sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 15:10



Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası transfer gündemine kaleciye oturtan sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Ederson'u gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Brezilyalı kaleci için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'luk ilk teklifi İngiliz kulübü tarafından reddedilmiş ve teklifin revize edilmesi beklenmişti. Ederson'un, Kanarya'ya transferinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Ederson için...

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Ederson için Galatasaray'ın önerdiğinden daha yüksek bir maaş önerdi. 2028'e kadar hazırlanmış bir sözleşmeye imza atması istenen 32 yaşındaki file bekçisi, yıllık 8+2 milyon euro'luk bir ücret karşılığında Fenerbahçe forması giymeye yakın. Transfer sonuçlandırmak için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yağılan görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği belirtildi.

