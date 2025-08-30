Avrupa basınının gündemine oturdu

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılışı Avrupa basınında da gündem oldu.
SPORTS.NDTV: Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi başarısızlığının ardından kovuldu.
FRANCE24: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Mourinho'yu kovdu.
THENATİONAL: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'larından elenmesinin ardından Jose Mourinho görevden alındı.
MİRROR: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendikten sonra Mourinho'yu kovdu.
LA GAZETTA DELLO SPORT: Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu. Benfica'ya karşı alınan mağlubiyet Special One'a pahalıya mal oldu.
L'EQUİPE: Fenerbahçe Jose Mourinho'yu kovdu. BBC: Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
CORRİERE DELLO SPORT: Fenerbahçe, Mourinho'yu kovdu. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Benfica'ya elenen Türk kulübünün sürpriz hamlesi.
A BOLA: Jose Mourinho, kovuldu. Fenerbahçe'den ayrılıyor. MARCA: Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu.