Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kanarya ilk maçında sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Bu eşleşmenin ardından sarı-lacivertlilerde o sorun gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 15:38
Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Fenerbahçe'de oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da ilk olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun transferi resmiyet kazandı.

Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan merakla beklenen kura çekimi de gerçekleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Kanarya'da bu eşlemenin ardından Tielemans transferiyle ilgili endişeler oluştu.

Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Benfica ile eşleşmişti. Bu eşleşmeden dolayı Kanarya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmesi gecikmişti.

Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Fenerbahçe'nin, Aston Villa ile eşleşmesinden dolayı Kanarya'nın gündeminde yer alan Tielemans için benzer bir sorun yaşanabileceği sarı-lacivertli taraftarları düşündürüyor.

