Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Fenerbahçe'de oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da ilk olarak Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun transferi resmiyet kazandı. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan merakla beklenen kura çekimi de gerçekleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Kanarya'da bu eşlemenin ardından Tielemans transferiyle ilgili endişeler oluştu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Benfica ile eşleşmişti. Bu eşleşmeden dolayı Kanarya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmesi gecikmişti. Fenerbahçe'nin, Aston Villa ile eşleşmesinden dolayı Kanarya'nın gündeminde yer alan Tielemans için benzer bir sorun yaşanabileceği sarı-lacivertli taraftarları düşündürüyor.