Fenerbahçe Tielemans transferinde aynı sorunu mu yaşayacak? Aston Villa ile eşleşince...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Benfica ile eşleşmişti. Bu eşleşmeden dolayı Kanarya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmesi gecikmişti.