Kerem yıktı geçti

Fenerbahçemiz'in, Şampiyonlar Ligi hayali kabusa dönüştü. Temsilcimize transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, bizi yıkan isim oldu. Milli yıldız, Benfica Teknik Direktörü Lage tarafından ilk maçtaki gibi rövanşta da ilk 11'de sahaya çıktı. Portekiz devi, sarılacivertlilerimiz karşısında 35. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmamızın uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, şık bir vuruşla ağları sarstı.

"TÜRK LOKUMU" PAYLAŞIMI

Fenerbahçemiz'e transferi günlerdir konuşulan 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun, takımımıza attığı golün ardından sevinmemesi dikkati çekti. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez de ağları havalandırdı. Sarı-lacivertlilerimizi yıkan isim olan tecrübeli yıldız, tarihe de geçti. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oldu. Benfica da sosyal medya hesabından Kerem'in gol sevinciyle birlikte, "Turkish Delight" (Türk lokumu) paylaşımını yaptı.

1

Mou, Benfica'ya konuk olduğu 4. resmi maçta ilk kez yenildi.

4

F.Bahçe, Benfica'ya Avrupa'da konuk olduğu 4 maçı da kaybetti.