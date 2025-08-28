CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Benfica'ya 1-0'lık skorla kaybetmesi yurt dışında da gündem oldu. Karşılaşma hakkında özellikle milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş ifadeler yer aldı. İşte atılan o manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında 0-0'ın rövanşında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve Devler Ligi umutlarını kaybetti. Karşılaşmanın ardından ise özellikle maçın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yurt dışında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Ojogo: Benfica play-off rövanş maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı.

Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Sportinforma: Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Record: Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi.

Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

Observador: Bruno Lage duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti ancak kader ironiyi seçti. Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi.

Benfica-Fenerbahçe maçı yurt dışında gündem oldu! İşte atılan manşetler

A Bola: Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı.

