Benfica-Fenerbahçe MAÇI İZLE | Benfica-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı nasıl ve nerede izlenir?

Benfica-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şimdi Portekiz'de Benfica ile rövanş mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde zorlu deplasmana hazırlanan sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak 16 yıl sonra adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar...

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE HEDEF LİGE KALMAK

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen İstanbul ekibi, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.

Benfica ise geçtiğimiz yıl lig aşamasında mücadele etti. Portekiz ekibi 8 maçta 13 puan toplayarak play-off'a kaldı ve Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 #UCL Play Off İkinci Maç 🆚 Benfica 🇹🇷 22.00 🇪🇺 21.00 🏟️ Estádio do SL Benfica 📺 TRT 1 📲 #SLBvFB pic.twitter.com/qYhkwSoUF9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2025

BENFICA'NIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🗣️ Afinem as vozes! Amanhã todos os caminhos vão dar ao Inferno da Luz! 🔥#SLBFSK • #UCL pic.twitter.com/pERpg1jcDX — SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2025

"ÇOK DA FAZLA SEÇEĞİMİZ BULUNMAMAKTA"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var." diye konuştu.

Portekizli bir gazetecinin ilk 11'in nasıl olacağına yönelik sorusunu da yanıtlayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde, üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta. Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama tek hedefimiz var, o da kazanmak."

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın Benfica maçına yönelik "Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da" açıklamalarıyla ilgili düşünceleri de sorulan Jose Mourinho, "Özellikle maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"SORUN TEŞKİL EDECEK BİR ŞEY YOK"

akımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerektiğini ifade eden Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bruno Lage, karşılaşmanın hakemi ile ilgili de, "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Tondale maçında moralsiz göründüğü yönündeki yorumları da yanıtlayan bulunan Lage, "Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi" dedi.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cengiz Ünder."

BENFICA İLE FENERBAHÇE ARASINDA 8. RANDEVU

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile 8. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı eleme ve yarı final turunda (2013) üstünlük sağlayamazken, bu yıl bir ilki hedefliyor. Taraflar arasındaki 7 mücadelede Benfica 3, Fenerbahçe 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Bruno Lage yönetiminde Kadıköy'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de oynanacak rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

32 GÜN SONRA TEKRAR PORTEKİZ'DE

Sarı-lacivertliler, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Estadio da Luz'da mücadele ederken, final biletini ev sahibi ekip almıştı. Taraflar 7 Ağustos 2018'de ise yine bu statta Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.

İki ekip Lizbon'da son olarak 26 Temmuz 2025'te Eusebio Cup adı verilen hazırlık müsabakasında rakip oldu. Karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-2'lik skorla kazandı. Jose Mourinho'nun öğrencileri 32 gün sonra bu kez resmi bir maçta Benfica'ya karşı deplasmanda sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 290. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde ise 411 gol gördü.

BENFICA-FENERBAÇE MAÇINI VINCIC YÖNETECEK

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alen Borosak görev alacak. Dragoslav Peric ise AVAR'da Borosak'a eşlik edecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında 14 Ağustos 2018'de Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında da Slavko Vincic görev yapmıştı. 45 yaşındaki hakem geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çaldı.