Pereira sürprizi

Transfer calışmalarına devam eden Fenerbahce, Fulham'ın tecrubeli yıldızı Andreas Pereira'yı gundemine aldı. Globo'da yer alan habere gore, Fulham forması giyen Andreas Pereira, bu sezon teknik direktor Marco Silva'nın planları arasında yer almıyor. 29 yaşındaki futbolcu, bu nedenle Manchester United macının kadrosunda da yer almadı. Fulham ile bir yıl sozleşmesi kalan Pereira'nın, bu hafta İngiliz ekibinden ayrılacağı, Marsilya ve Palmeiras'ın yanı sıra Fenerbahce'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Fulham ile sozleşmesinin son yılında olan Andreas Pereira'nın guncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gosteriliyor.

13 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyerinde farklı takımlarda forma giyen Andreas Pereira için Manchester United 150 bin euro, Valencia 3 milyon euro, Flamengo 1 milyon euro, Fulham ise 9 milyon 500 bin euroyu kasasından çıkardı.