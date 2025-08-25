CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Dominik Livakovic'i yeni sezon planlarına dahil etmeyen Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat ile birlikte hem ligi hem de Avrupa maçlarını götürecek bir kaleci transferi hedefliyor. Bu doğrultuda Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i listesine yazan sarı lacivertliler, Ukraynalı eldivenin açıkladığı karar ile sarsıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Transfer döneminin başından bu yana kaleci transferi isteğini yönetime bildiren Jose Mourinho, bu mevkideki transferin Avrupa listeleri için kadro bildirme dönemi bitmeden tamamlanmasını istiyor. Futbol Direktörü Devin Özek, farklı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Bu doğrultuda sarı-lacivetliler İspanyol devi Andriy Lunin'e teklif yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Andriy Lunin, sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yanıt vermedi. Ukraynalı eldivenin, "Real Madrid'de kalmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe ile masaya oturmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Andriy Lunin'den gelen olumsuz habere rağmen Fenerbahçe cephesinde ise kaleci mevkisinde planlama devam ediyor. Sarı-lacivertliler, as kaleci Dominik Livakovic'i satmaya sıcak bakıyor. Ada basınında yer alan haberlerde Hırvat file bekçisiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın ilgilendiği belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

24 yaşındaki kaleci, İspanyol devinde 2030 yılına kadar sözleşmeye sahip. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Real Madrid'de zaman zaman forma şansı bulan Lunin, kulübün gelecek planlarında önemli bir isim olarak görülüyor.

Reklam - Türk Telekom
G.Saray'dan Nkunku sürprizi!
DİĞER
Avrupa’da Türk gecesi! Kenan Yıldız ve Arda Güler şov yaptı
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 10:03
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... 09:05
Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor 09:04
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! 08:49
Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 08:18
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
Daha Eski
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30