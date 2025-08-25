Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Transfer döneminin başından bu yana kaleci transferi isteğini yönetime bildiren Jose Mourinho, bu mevkideki transferin Avrupa listeleri için kadro bildirme dönemi bitmeden tamamlanmasını istiyor. Futbol Direktörü Devin Özek, farklı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivetliler İspanyol devi Andriy Lunin'e teklif yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Andriy Lunin, sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yanıt vermedi. Ukraynalı eldivenin, "Real Madrid'de kalmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe ile masaya oturmadığı ortaya çıktı.
Andriy Lunin'den gelen olumsuz habere rağmen Fenerbahçe cephesinde ise kaleci mevkisinde planlama devam ediyor. Sarı-lacivertliler, as kaleci Dominik Livakovic'i satmaya sıcak bakıyor. Ada basınında yer alan haberlerde Hırvat file bekçisiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın ilgilendiği belirtiliyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
24 yaşındaki kaleci, İspanyol devinde 2030 yılına kadar sözleşmeye sahip. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Real Madrid'de zaman zaman forma şansı bulan Lunin, kulübün gelecek planlarında önemli bir isim olarak görülüyor.