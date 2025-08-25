Fenerbahçe'de Andriy Lunin gelişmesi! Transfer kararı...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu doğrultuda sarı-lacivetliler İspanyol devi Andriy Lunin'e teklif yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin kaleci transferindeki bir numaralı hedefi olan Andriy Lunin, sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yanıt vermedi. Ukraynalı eldivenin, "Real Madrid'de kalmak istiyorum" diyerek Fenerbahçe ile masaya oturmadığı ortaya çıktı.