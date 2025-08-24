Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya Ligue 1'den sürpriz bir takım talip oldu. Fransız temsilcisinin kiralama teklifi ile sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Alexander Djiku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Lille, 31 yaşındaki savunmacı Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren Djiku için Fransız ekibi, Fenerbahçe ile kiralama görüşmelerine başladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Ganalı oyuncu, 1 gollük performans sergiledi. Alexander Djiku'nun piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
