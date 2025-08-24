Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Alexander Djiku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.