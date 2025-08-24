CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya Ligue 1'den sürpriz bir takım talip oldu. Fransız temsilcisinin kiralama teklifi ile sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 16:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Alexander Djiku hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Foot Mercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Lille, 31 yaşındaki savunmacı Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren Djiku için Fransız ekibi, Fenerbahçe ile kiralama görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku gelişmesi! Transfer...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Ganalı oyuncu, 1 gollük performans sergiledi. Alexander Djiku'nun piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... 16:47
G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! 16:37
Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı 16:05
G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! 15:59
Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! 15:32
Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! 15:14
Daha Eski
Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! 15:07
Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı 15:01
Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! 14:42
Lille-Monaco maçı ne zaman? Lille-Monaco maçı ne zaman? 14:40
RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? 14:37
Le Havre-Lens maçı ne zaman? Le Havre-Lens maçı ne zaman? 14:34