TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor'dan Aboubakar hamlesi!

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala takımlar kadrolarını güçlendirmek için çabalıyor.

Africafoot'un haberine göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, geçirdiği Hatayspor kariyerinin ardından kulüpsüz kalan oyuncu Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde de Kamerunlu oyuncu için girişimlerde bulunan Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmesinin ardından oyuncuyu kadroya katmak için daha avantajlı konumda bulunuyor.

İki tarafın maaş beklentisi konusunda yapacağı görüşmeler, transferin sonucunu belirleyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

