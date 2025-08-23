CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor'dan Aboubakar hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor'dan Aboubakar hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan flaş bir hamle geldi. Körfez ekibi Süper Lig'de iz bırakan futbolculardan Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor'dan Aboubakar hamlesi!

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala takımlar kadrolarını güçlendirmek için çabalıyor.

Africafoot'un haberine göre, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, geçirdiği Hatayspor kariyerinin ardından kulüpsüz kalan oyuncu Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde de Kamerunlu oyuncu için girişimlerde bulunan Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmesinin ardından oyuncuyu kadroya katmak için daha avantajlı konumda bulunuyor.

İki tarafın maaş beklentisi konusunda yapacağı görüşmeler, transferin sonucunu belirleyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER

F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
G.Saray'a o isimden ret! Teklif sunulmuştu
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43
Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti 13:28
Daha Eski
Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? 13:15
St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 12:57
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı hangi kanalda? 12:53
Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? 12:48
Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? 12:45
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 12:08