Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek: Fenerbahçe her zaman önde oynamalı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maç sonu sonu hayatında Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha önemli hiçbir şey olmadığını söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:46
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maç sonu sonu hayatında Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha önemli hiçbir şey olmadığını söyledi.

İŞTE O SÖZLER

İsmail Yüksek: "Hayatımda Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha önemli hiçbir şey yok. Sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için çok çabalıyorum. Çok şükür bugün sahada karşılığını aldım. "Fenerbahçe her zaman önde oynamalı. Bazen takım yorulduğu için geri çekilebiliyoruz. Taraftarımız önünde daha önde oynamalıyız." dedi.

F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı!
