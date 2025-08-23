İsmail Yüksek: Fenerbahçe her zaman önde oynamalı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maç sonu sonu hayatında Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha önemli hiçbir şey olmadığını söyledi.

İŞTE O SÖZLER

İsmail Yüksek: "Hayatımda Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha önemli hiçbir şey yok. Sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için çok çabalıyorum. Çok şükür bugün sahada karşılığını aldım. "Fenerbahçe her zaman önde oynamalı. Bazen takım yorulduğu için geri çekilebiliyoruz. Taraftarımız önünde daha önde oynamalıyız." dedi.