Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 futbolcu transferi! Resmi açıklama geldi

Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pilot takımımız Nilüfer FK'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında, "Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.