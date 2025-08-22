CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 futbolcu transferi! Resmi açıklama geldi

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 futbolcu transferi! Resmi açıklama geldi

Bursaspor, üç futbolcusunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 18:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 futbolcu transferi! Resmi açıklama geldi

Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pilot takımımız Nilüfer FK'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, "Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

