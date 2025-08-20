CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tek hedef galibiyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica maçı öncesınde iddialı konuştu: "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. İki maçta her şeyimizi vereceğiz ve sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar liginde olmak bize çok pozitif şeyler katacak."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Bugün oynanacak olan Benfica mücadelesi öncesinde F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, iddialı açıklamalarda bulundu. Benfica'nın gücünü iyi bildiklerini ancak iki maç sonunda turu geçen tarafından kendileri olacağını ifade eden Portekizli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz. Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum. Benfica'nın kapasitesini, kalitesini biliyorum. İki maçta her şeyimizi vereceğiz. İki maç sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ

Taraftarlarımızın tecrübesi var. Feyenoord maçında da öyle oldu. Bize çok yardımcı oldular ve hedefimize ulaştık. Şampiyonlar Ligi'nde olmak bize çok pozitif şeyler katacak. Özellikle ekonomik anlamda, marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Avrupa Ligi'nde ise kazanma ihtimalimiz daha yüksek. Avrupa Ligi'nde kendimizi en güçlü takımlar arasında görebilirdim. Mert Müldür oynayabilir. İdman yaptı. İyi hissetti. Bugün bir idmanımız daha var. Karar vereceğiz. Önemli olan takım oyunu."

"NICE'İ TERCİH EDERDİM"

"Ben F.Bahçe antrenörü olarak Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Çünkü Benfica, Nice'den daha güçlü. Şu an daha iyi oynamamız gerekiyor. Bence Nice'i elerdik. Bu elemeyi Nice'e karşı oynasak biz Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Ben biraz daha çok çalışıyorum. Birçok kez de çalışmanın karşılığını alıyorum."

"AKTÜRKOĞLU BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"

"Kerem Aktürkoğlu, maçta Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Çünkü Benfica'nın oyuncusu. Bize karşı oynayabilir. Futbol taktik oyunu. Ben veya Benfica'nın hocası Bruno bir şeyler yapacağız. Belkide alışık olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz şeyler yapacağını düşünmüyorum. Bizim de çok farklı şeyler yapmama ihtimalimiz var."

