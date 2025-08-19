TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Benfica'da alınan karar sonrası İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:35Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Benfica-Nice maçının son 10 dakikasında süre alan Kerem, transferi durumunda Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyme hakkını kaybetmişti. Bu durum, takımlar arasında kısa süreli bir masadan kalkma durumu meydana getirmişti.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken kritik eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da Kadıköy'de oynanacak.