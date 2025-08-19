CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Benfica'da alınan karar sonrası İstanbul'a doğru yola çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 11:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:19
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için görüşmeler sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Record'un haberine göre 19 Ağustos sabahı Türkiye'ye hareket eden Benfica heyetinde Kerem de yer aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Bu kararın teknik direktör Bruno Lage'nin yıldız kanat oyuncusunu sahada görmek istediği için verildiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Benfica-Nice maçının son 10 dakikasında süre alan Kerem, transferi durumunda Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyme hakkını kaybetmişti. Bu durum, takımlar arasında kısa süreli bir masadan kalkma durumu meydana getirmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Benfica'nın kararı sonrası yola çıktı

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken kritik eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da Kadıköy'de oynanacak.

