Archie Brown: Kazanamamamızın sebebi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 00:10
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, zorlu İzmir deplasmanında golsüz beraberlik ile puan kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Archie Brown, "Gol atamadık. Galibiyet elde edememizin sebebi bu. Elde ettiğimiz şansları iyi bir şekilde bitirmek gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık maalesef. Böyle olunca kazanamıyorsunuz. Bu maçın pozitif taraflarını bir sonraki maça yansıtmak istiyoruz." dedi.

