Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 7 isim kafilede yok

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İzmir kafilesi açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.
📋 Göztepe maçı kamp kadromuz.#GÖZvFB pic.twitter.com/sBABwNddGr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 15, 2025