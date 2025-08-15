CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 7 isim kafilede yok

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 7 isim kafilede yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde tam 7 isim kafilede yer almadı. İşte detaylar... (FB spor haber)

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 20:34
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 7 isim kafilede yok

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İzmir kafilesi açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Ognjen Mimovic kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

Anasayfa
