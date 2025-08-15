Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular burada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Bu antrenman Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.