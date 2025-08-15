CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 20:40
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular burada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Bu antrenman Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.

