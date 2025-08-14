Kaleye Lunin iddiası

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Andriy Lunin'in Fenerbahçe'nin gündemine girdiği ileri sürüldü. Fichajes'te yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekibin play-off turunu geçmesinin ardından transferde önemli adımlar atacağı belirtildi. Fenerbahçe kurmaylarının 26 yaşındaki Ukraynalı file bekçisi için La Liga devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı yazıldı.