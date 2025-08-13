CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en dikkat çeken isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Benfica ile temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler, milli yıldızı o maça yetiştirmek istiyor... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

Kerem Aktürkoğlu için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki yıldızla 5 milyon euro maaş artı 1 milyon euro da bonus olmak üzere 6 milyon euroya söz kesen yönetim, Benfica'ya da bonuslar dahil 25 milyon euro önerdi. Portekiz ekibi bu duruma sıcak baksa da Şampiyonlar Ligi elemelerinden dolayı Kerem'in satışına henüz onay vermedi. Fenerbahçe ise iki gün içinde Benfica'yı ikna edip Kerem'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı lacivertli yönetimin ana hedefi; Kerem Aktürkoğlu'nu Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe mücadelesine yetiştirmek. Futbol direktörü Devin Özek, Benficalı yetkililerle temaslarını sürdürüyor. Milli yıldızın pazartesi günü Benfica Başkanı Rui Costa ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Transferime onay verin" dediği öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho da Kerem'in bir an önce takıma katılması için yönetime baskı yapıyor.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

%10 PAY ASLAN'A

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, sözleşme gereği bu miktarın üzerinde yapılacak olan satıştan %10 pay alacak. Oyuncu 25 milyon euroya sarı-lacivertlilere satılırsa, 1 milyon 300 bin euro Galatasaray'ın kasasına girecek.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

MİLLİ TAKIMDA 12 GOL

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımızın da vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla 44 maça çıktı ve 12 defa gol sevinci yaşadı.

