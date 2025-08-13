Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu harekatı! Transferde kritik tarih...

Kerem Aktürkoğlu için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe, transferi bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor. 26 yaşındaki yıldızla 5 milyon euro maaş artı 1 milyon euro da bonus olmak üzere 6 milyon euroya söz kesen yönetim, Benfica'ya da bonuslar dahil 25 milyon euro önerdi. Portekiz ekibi bu duruma sıcak baksa da Şampiyonlar Ligi elemelerinden dolayı Kerem'in satışına henüz onay vermedi. Fenerbahçe ise iki gün içinde Benfica'yı ikna edip Kerem'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.