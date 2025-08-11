Robin van Persie'den Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Tur şansımız %50

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup geldiği eşleşmenin rövanşında Kadıköy'de Feyenoord'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Hollanda ekibinde teknik direktör Robin van Persie, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Robin van Persie, "İstanbul'da kendimi evimde hissediyorum. Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz, inandığımız oyunu devam ettireceğiz" dedi. İşte o sözler...

"TANIDIK YÜZLERİ TEKRAR GÖRMEK ÇOK İYİ"

"2015 yılında da ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri tekrar görmek çok iyi, çalışanlardan bazıları hala aynı ve bu güzel hissettiriyor."

"F.BAHÇE'Yİ ELERSEK SEVİNECEĞİM"

"Fenerbahçe'yi elersek sevineceğim çünkü Feyenoord'da çalışıyorum. Buradaki hedefimiz bir sonraki tura çıkmak. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama turu geçmek istiyoruz."

"2-1 ÖNDEYİZ AMA..."

"Tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet, 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki herkes aslında hayalini yaşıyor. Tüm destek Fenerbahçe'den yana olacak. Bu benim de çocukken hayal ettiğim bir şeydi. Farklı atmosferlerde dolu stada karşı oynamayı pozitif bir durum olarak görüyorum."

"BÖYLE ELEŞTİRİLER OLABİLİYOR"

"Kendi oynadığım dönemdeki görüşe göre cevap verecek olursam, ben öyle hissetmedim. Ama son yıllardaki hikayeleri de biliyorum. Benim oynadığım dönem tamamen farklıydı. Hakemler kendi stilinde ülkeye ve lige göre düdük çalıyorlar. Türkiye de bu ülkelerden birisi. Çünkü farklı bir kültür, farklı bir taraftar kitlesi var. Dolayısıyla böyle eleştiriler olabiliyor."