HaberlerFenerbahçe Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı
Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı
Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | Trendyol Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün, futbol tarihine geçecek büyüklükte bir takas için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Ancak bu tarihi hamlenin, Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes tarafından engellendiği iddia edildi. İşte detaylar… (BJK, FB spor haberleri)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:03Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ön libero ve sağ kanada oyuncu arayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetime sunduğu transfer listesinde yer alan oyuncular arasında İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bulunuyordu.
Hürriyet'in haberine göre; Norveçli teknik adam, Fenerbahçe'de düzenli olarak forma şansı bulamayan iki futbolcunun kendileri için ideal olduğunu, transfer edilmeleri halinde büyük katkı yapacağını ifade etti.
JOSE MOURINHO DA TAKASA ONAY VERDİ: GEDSON VE MERT GÜNOK
Solskjaer'in bu sözleri üzerine harekete geçen siyah beyazlı yöneticiler, Fenerbahçe ile temasa geçip, İrfan Can ile İsmail'e talip olduklarını bildirdi ve bu konudaki düşüncelerini sordu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teklifi değerlendirmeye alan sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra şu cevabı verdi: "İrfan Can ve İsmail'i verebiliriz ama karşılığında Gedson Fernandes ile kaleci Mert Günok'u isteriz."
GEDSON RUSYA'YA GİTMEYE KARARLIYDI
Beşiktaş, yönetimi bu talebe sıcak baktı ancak futbolcuların da onayı gerekiyordu. İşte bu noktada aşılamaz bir engel ortaya çıktı.
O dönemde Spartak Moskova ile görüşüp söz kesen Gedson Fernandes, kariyerine Rusya'da devam etmek istediğini söyledi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.