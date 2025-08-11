CANLI SKOR ANA SAYFA
Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | Trendyol Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren iki kulübün, futbol tarihine geçecek büyüklükte bir takas için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Ancak bu tarihi hamlenin, Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes tarafından engellendiği iddia edildi. İşte detaylar… (BJK, FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:06
Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bazı futbolcularla ilgili takas görüşmeleri yapıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde medyaya yansımış ve bir hayli yankı yaratmıştı.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamış ve konu gündemden kalkmıştı...

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Transfer kulislerine dün bomba gibi düşen bir haber, bu takasın neden gerçekleşmediğini ortaya koydu. İşte detaylar...

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

SOLSKJAER'İN RAPORUNDAKİ İKİ F.BAHÇELİ: İRFAN CAN-İSMAİL

Ön libero ve sağ kanada oyuncu arayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetime sunduğu transfer listesinde yer alan oyuncular arasında İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bulunuyordu.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Hürriyet'in haberine göre; Norveçli teknik adam, Fenerbahçe'de düzenli olarak forma şansı bulamayan iki futbolcunun kendileri için ideal olduğunu, transfer edilmeleri halinde büyük katkı yapacağını ifade etti.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

JOSE MOURINHO DA TAKASA ONAY VERDİ: GEDSON VE MERT GÜNOK

Solskjaer'in bu sözleri üzerine harekete geçen siyah beyazlı yöneticiler, Fenerbahçe ile temasa geçip, İrfan Can ile İsmail'e talip olduklarını bildirdi ve bu konudaki düşüncelerini sordu.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Teklifi değerlendirmeye alan sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra şu cevabı verdi: "İrfan Can ve İsmail'i verebiliriz ama karşılığında Gedson Fernandes ile kaleci Mert Günok'u isteriz."

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

GEDSON RUSYA'YA GİTMEYE KARARLIYDI

Beşiktaş, yönetimi bu talebe sıcak baktı ancak futbolcuların da onayı gerekiyordu. İşte bu noktada aşılamaz bir engel ortaya çıktı.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

O dönemde Spartak Moskova ile görüşüp söz kesen Gedson Fernandes, kariyerine Rusya'da devam etmek istediğini söyledi.

Gedson Fernandes'ten tarihi takasa veto! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmıştı

Nitekim birkaç gün sonra da Rus ekibine transfer oldu. Fenerbahçe Gedson'un yerine başka bir oyuncu kabul etmeyince de yılın takası gerçekleşemedi.

SON DAKİKA
6
