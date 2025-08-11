Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşırken süreci etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Benfica Başkanı Rui Costa'nın ağırdan aldığı görüşmeler, yaşanan son olayların ardından farklı bir yön kazandı. İşte Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durum ve tüm ayrıntılar… (FB spor haberleri)
Portekizli teknik adam, milli oyuncunun satışına onay verdi.
TEKLİFİN KABULÜ BEKLENİYOR Bu gelişmelerin ardından Rui Costa'nın da transfere yeşil ışık yaktığı, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus içeren teklifinin kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan ve 3444 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.