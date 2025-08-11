CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage'dan transfere onay

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşırken süreci etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Benfica Başkanı Rui Costa'nın ağırdan aldığı görüşmeler, yaşanan son olayların ardından farklı bir yön kazandı. İşte Kerem Aktürkoğlu transferindeki son durum ve tüm ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:34
Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken transferin resmiyet kazanması için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Kerem'in de bu süreçte transfer için kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Türkiye gazetesinin haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa, olası Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi nedeniyle transferi ağırdan alıyordu.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN İZİN ÇIKTI

Ancak teknik direktör Bruno Lage'nin transfere onay vermesiyle süreç hız kazandı.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

LAGE ALTERNATİF LİSTEYİ SUNDU
Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine düşünülen futbolcuların yer aldığı alternatifli bir listeyi Benfica yönetimine iletti.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Portekizli teknik adam, milli oyuncunun satışına onay verdi.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

TEKLİFİN KABULÜ BEKLENİYOR
Bu gelişmelerin ardından Rui Costa'nın da transfere yeşil ışık yaktığı, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus içeren teklifinin kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu müjdesi! Bruno Lage’dan transfere onay

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan ve 3444 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

