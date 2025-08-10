CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken son dönemde odak noktalarından biri de Kerem Aktürkoğlu'nun transferi oldu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcarken bu transferde eski bir dostlarının önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 11:47
Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçına odaklanmış durumda.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Sarı-lacivertliler, 2-1'lik ilk maçın rövanşında galip gelerek play-off biletini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Ancak, takımda bir süredir süren transfer gelişmeleri de gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe'nin, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Benfica ile yürüttüğü transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Ancak olası play-off eşleşmesinde Benfica ile karşı karşıya gelme durumu, süreci uzatan faktörlerden biri.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Portekiz basını, Kerem'in Benfica yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini bildirerek transferin son aşamaya geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Ancak, Kerem'in transferinin kesin tarihi henüz netlik kazanmış değil.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Fenerbahçe, Kerem'in transferi için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi teklif etti.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Bu öneriyi cazip bulan Benfica, son kararı vermek üzere.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

BRANCO'DAN TRANSFERDE KOLAYLIK

Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco'nun, Kerem'in transferi konusunda kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Son olarak, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile 5 milyon Euro ve bonuslarla anlaştığı bilgisi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kerem transferinde son aşamada! Eski dost kolaylık sağlayacak

Eğer Fenerbahçe Feyenoord'u eleyip play-off'a kalırsa, Portekiz ekibi Kerem'in bu süreçte kendilerine karşı oynamasını istemiyor.

