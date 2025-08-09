Lincoln gitti

Fenerbahçe'de geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da kadroda düşünülmeyen Lincoln Henrique'nin sözleşmesi feshedildi. Yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.