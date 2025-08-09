Guessand kaçtı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldız Evann Guessand, İngiltere'ye gitti. Premier Lig ekibi Aston Villa, OGC Nice forması giyen Evann Guessand'ı 30 milyon euro ücret karşılığında kadrosuna kattı. Fildişili oyuncu, Birmingham ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.