Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Evander sürprizi

Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Cincinnati’de forma giyen Evander için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, sambacı için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Hücumcu orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'de forma giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i gündemine aldı. Haberde; Fenerbahçe'nin sambacı için resmi teklif yapacağının bilgisi paylaşıldı. 27 yaşındaki orta sahayla Jose Mourinho'nun bir görüşme yapacağı da vurgulandı. BU sezon Cincinnati formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maçta sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu, 19 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Hücumdaki etkinliği ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Evander, iki sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş, ancak sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirememişti. Brezilyalı Evander için Fenerbahçe'nin 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yapacağı belirtildi.

AVRUPA'DA 5 YIL KALDI

Kariyerıne Vasco da Gama'da başlayan Evander, 2018'de Avrupa'nın yolunu tutarak Danimarka temsilcisi Midtjylland'a transfer oldu. Burada geçirdiği başarılı dönem sonrası Portland Timbers'a imza atan Brezilyalı oyuncu, son olarak MLS takımlarından FC Cincinnati'de kariyerini sürdürüyor.

