TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Evander'i gündemine aldı. İşte transferin detayları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:37
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Yaz döneminde Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown ve Jhon Duran gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir hedef belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekibi FC Cincinnati'de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha Evander'i transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Sarı-lacivertliler, bu transfer için resmi girişimlere başlamış durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Evander, bu sezon Cincinnati formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol atıp 10 asist yaptı ve performansıyla MLS'in en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Brezilyalı futbolcu, kariyerinde daha önce Vasco da Gama, Midtjylland ve Portland Timbers gibi kulüplerde de forma giydi.

