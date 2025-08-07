TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Evander hamlesi! MLS'e damga vurmuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, MLS ekiplerinden FC Cincinnati'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Evander'i gündemine aldı. İşte transferin detayları… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:34Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:37
