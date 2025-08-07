Şansımız yüzde 50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, mağlup olmalarına rağmen tur şansını yüzde 50 olarak gördüğünü söyledi. Portekizli hoca, "İki maç arasındaki süre 1 haftadan az olacak. Bizi favori görmüyorum ama asla onları da üstümüzde görmüyorum. Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamadık. Ancak ikinci devrede üstün olan taraf bizdik. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilsek çok daha avantajlı bir skorla İstanbul'a dönebilirdik. Ancak kötü bir sonuç almadık. Rövanşta turu geçme şansımız var ve bunu kullanacağız" dedi.

SON VURUŞLARDA DİKKAT ETMELİYİZ

Mourinho şöyle devam etti: "İstanbul'da taraftarımızın desteği ile mücadele edeceğiz. Son vuruşlarda daha dikkatli olmak zorundayız. Bu konuda çalışmamız gerekiyor. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Oyuncuların ve çalışanların da en iyisini yapması için zorlamaya çalışırım. Geçen sene her şey yeniydi benim için. Ama en azından bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum. Burası benim için yeni bir ülke değil, bu yüzden sürprizler olmayacak. Geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim."

AMRABAT FÜZE YOLLADI

Fenerbahçe dün maçın 86. dakikasında oldukça umutlandı. İkinci yarıda Feyenoord kalesini ablukaya alan sarı lacivertliler birçok pozisyonu harcadı. Ancak 86'da Sofyan Amrabat, ceza sahası çizgisinin önünden muhteşem bir şuk çıkardı ve Hollanda ekibinin kalesini avladı. Bu golle umutlarımız iyice arttı ancak uzatmalarda yediğimiz golle kaybettik. 28 yaşındaki ön libero maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Uzatmalarda yediğimiz golle yenildik. Gerçekten yazık oldu. Ancak bu turu geçeceğimizi biliyorum. Kadıköy'de gerekeni yapacağız ve kazanarak turu geçeceğiz. Bütün taraftarımızı Kadıköy'deki rövanşa davet ediyorum" diye konuştu.

KUPALAR TARAFTARLA BULUŞTU

F.Bahçe Beko'nun bu sezon kazandığı Avrupa Ligi kupası, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası Rotterdam'da taraftarla buluştu. Taraftar 3 kupayla fotoğraf çektirme şansı yakaladı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN İZLEDİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord maçını tribünden takip etti. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği Koç, tribünleri selamladı. Başkan maçtan sonra, "Daha hiçbir şey bitmedi" dedi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Feyenoord Başkanı Başkanı Toon van Bodegom, Fenerbahçe yönetimini dostluk yemeğinde ağırladı. Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Rıfat Perahya, Cenk Öztanık ve Ece Uysaler'in katıldığı yemekte karşılıklı hediyeler verildi.

ROTTERDAM SARI LACİVERT

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dört bir yanından gelen taraftarları yalnız bırakmadı. Gün boyunca Rotterdam sokaklarını sarı lacivertli renklere boyayan sarı lacivertliler, 90 dakika boyunca takımı destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları ateşlemeye çalıştı.

KOCAMAN İLE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Feyenoord maçını Aykut Kocaman ile birlikte takip etti. Ya z Yıldırım, Feyenoord maçını takip ettiği sırada Kocaman ile bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.