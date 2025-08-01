Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Fenerbahçe yapılan kura çekiminin ardından Feyenoord ile eşleşmeşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe'ye rakibinden iyi bir haber geldi. Feyenoord teknik direktörü eski Fenerbahçeli Robin van Persie, sakatlıktan yeni dönen as kaleci Justin Bijlow'un henüz fit olmamasından dolayı eşleşmenin ilk maçında oynayamayacağını duyurdu. Kulübün sosyal medyasında yayınlanan açıklamaya göre van Persie, Feyenoord kalesini yedek kaleci Timon Wellenreuther'in koruyacağını açıkladı. 29 yaşındaki Alman kaleci geçtiğimiz sezon Biljow'un sakatlığından sonra Feyenoord'un as kalecisi olarak görev almıştı.