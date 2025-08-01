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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord'la karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'ye büyük müjde geldi. Flaş haberi, teknik direktör Robin Van Persie duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 14:37
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Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Fenerbahçe yapılan kura çekiminin ardından Feyenoord ile eşleşmeşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe'ye rakibinden iyi bir haber geldi.

Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Feyenoord teknik direktörü eski Fenerbahçeli Robin van Persie, sakatlıktan yeni dönen as kaleci Justin Bijlow'un henüz fit olmamasından dolayı eşleşmenin ilk maçında oynayamayacağını duyurdu.

Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

Kulübün sosyal medyasında yayınlanan açıklamaya göre van Persie, Feyenoord kalesini yedek kaleci Timon Wellenreuther'in koruyacağını açıkladı.

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Feyenoord cephesinden Fenerbahçe'ye büyük müjde! Van Persie duyurdu

29 yaşındaki Alman kaleci geçtiğimiz sezon Biljow'un sakatlığından sonra Feyenoord'un as kalecisi olarak görev almıştı.

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