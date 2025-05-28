Yüzleri kızarttı

Fenerbahçe, Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü oldu ve Pazar akşamı Monaco'yu yenerek EuroLeague'i kazandı. Basketbolda sevinen Fenerbahçe taraftarı, futbolda ise hüsran yaşamaya devam ediyor. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, ligin 37'nci haftasında da küme düşen Hatayspor'dan 4 gol yedi ve sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu yenilgi taraftarları adeta çıldırttı.

ÜSTÜNÜZDEKİ FORMADAN UTANIN!

Sarı-lacivertli futbolseverler, Hatay karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından yönetimin yanı sıra; teknik direktör Jose Mourinho'ya ve futbolculara da sert tepkiler gösterdi. Özellikle sosyal medyada; "Bu takım yüzümüzü kızarttı, insan içine çıkacak hal bırakmadınız, üstünüzdeki formadan utanın" ifadeleriyle oyunculara yüklendi. Taraftarlar ayrıca, birçok futbolcuyla yolların ayrılması gerektiğini de belirtti.

BİR BAŞARISIZLIK DAHA

İspanyol medyasından AS, Jose Mourinho'nun Hatayspor'dan 4 gol yemesinin ardından; "Mourinho'dan bir başarısızlık daha" başlığını attı ve Portekizli çalıştırıcının, şampiyon Galatasaray'ın son hafta öncesinde 11 puan gerisine düştüğünü yazdı.