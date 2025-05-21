GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...
Galatasaray'da sezona damga vuran Victor Osimhen ile ilgili Napoli cephesinden flaş bir açıklama geldi. İtalyan temsilcisinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Nijeryalının Fenerbahçe ile olan ilişkisini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde, Sabah Gazetesi, Napoli kaynaklarına ulaştı ve önemli bilgiler aldı.
JUVENTUS 85 MİLYON EURO VERDİ
Osimhen'i isteyen Juventus'un 85 milyon Euro teklif ettiği geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında manşet olmuştu. Napoli cephesinin amacı, başarılı oyuncuyu ülke içinde 100 milyon Euro'ya yakın bir bedelle göndermek.
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