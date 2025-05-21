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Haberler Fenerbahçe GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...

GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...

Galatasaray'da sezona damga vuran Victor Osimhen ile ilgili Napoli cephesinden flaş bir açıklama geldi. İtalyan temsilcisinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Nijeryalının Fenerbahçe ile olan ilişkisini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...

Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde, Sabah Gazetesi, Napoli kaynaklarına ulaştı ve önemli bilgiler aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...

"BİZE BİR ŞEY İFADE ETMEDİ"

İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki sorumuza, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Napoli'den açıklama geldi: Fenerbahçe ve Victor Osimhen...

JUVENTUS 85 MİLYON EURO VERDİ

F.Bahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığını sorduğumuz Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi.

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