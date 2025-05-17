TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...
Fenerbahçe'nin sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ABD'de adından söz ettiren milli futbolcu için Los Angeles FC, sarı lacivertlilerle transfer görüşmesi yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Öte yandan Cengiz'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor.
LOS ANGELES FC'DEN İNDİRİM TALEBİ
Ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe cephesinin de 2 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcu için pazarlık kapısını açık tuttuğu kaydedildi.
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