TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

LOS ANGELES FC'DEN İNDİRİM TALEBİ

Ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.