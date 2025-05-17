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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'nin sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ABD'de adından söz ettiren milli futbolcu için Los Angeles FC, sarı lacivertlilerle transfer görüşmesi yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 12:46
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

Fenerbahçe'den sezon başında Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, ABD'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

LAFC'nin Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan 27 yaşındaki oyuncu, MLS'te 13. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

Ligin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, tecrübeli oyuncunun etkili oyunu vurgulanarak, ligin en iyi performans gösteren isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

Öte yandan Cengiz'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

Sabah'ta yer alan habere göre; Los Angeles FC, sezon sonunda futbolcunun bonservisini almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Satın alma opsiyonu...

LOS ANGELES FC'DEN İNDİRİM TALEBİ
Ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yüksek bulan Amerikan kulübü, bu bedelin düşürülmesi için sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazırlanıyor.

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