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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye için düşündüğü ilk ismin Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldız isim için harekat başladı. Görüşmeleri sportif direktör Mario Branco yönetiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına şimdiden başlamış durumda...

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Gerekli bölgelere yapılacak takviyeler için alternatifli bir liste oluşturan sarı- lacivertliler, birbirinden önemli yıldızlarla şimdiden irtibat kurmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Bu isimlerden biri de Bayern Münih'in dinamosu Leon Goretzka...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

30 yaşındaki Alman orta saha için ilk yoklama sportif direktör Mario Branco aracılığıyla yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR

Sözleşmesi 2026'da bitecek olan tecrübeli futbolcu için Alman medyası da ayrılık haberlerini doğruladı ve "İkinci yarıdaki performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. Kulüp uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek. Türk kulübü Fenerbahçe, onu yaz aylarında olduğu gibi yeniden takip ediyor. Amaç, orta saha oyuncusunu kampa yetiştirmek" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Fenerbahçe'nin Bayern'e 15 milyon euro önereceği de gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

7 YILDIR BAYERN'DE

Futbola Bochum altyapısında başlayan Goretzka, 2013'te Schalke'ye 2018'de de Bayern'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

7 sezondur B. Münih'te forma giyen tecrübeli orta saha, bu sezon ise tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif

Goretzka, 2 bin 237 dakika sahada kalırken 5 gol, 2 asist üretebildi.

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