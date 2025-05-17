TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Goretzka harekatı! İşte Bayern Münih'e yapılacak dev teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye için düşündüğü ilk ismin Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldız isim için harekat başladı. Görüşmeleri sportif direktör Mario Branco yönetiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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30 yaşındaki Alman orta saha için ilk yoklama sportif direktör Mario Branco aracılığıyla yapıldı.
FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR
Sözleşmesi 2026'da bitecek olan tecrübeli futbolcu için Alman medyası da ayrılık haberlerini doğruladı ve "İkinci yarıdaki performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. Kulüp uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek. Türk kulübü Fenerbahçe, onu yaz aylarında olduğu gibi yeniden takip ediyor. Amaç, orta saha oyuncusunu kampa yetiştirmek" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin Bayern'e 15 milyon euro önereceği de gelen bilgiler arasında.
7 YILDIR BAYERN'DE
Futbola Bochum altyapısında başlayan Goretzka, 2013'te Schalke'ye 2018'de de Bayern'e transfer oldu.
7 sezondur B. Münih'te forma giyen tecrübeli orta saha, bu sezon ise tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.
Goretzka, 2 bin 237 dakika sahada kalırken 5 gol, 2 asist üretebildi.
GALATASARAY DA İSTEDİ
Goretzka'yı geçen sezon yaz transfer döneminde Galatasaray da istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ikna edemedi.
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