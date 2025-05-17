FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Faslı golcüye talip olan takımı ve sarı-lacivertlilerin kararını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Faslı santrfor, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı.
İlerleyen haftalarda sürelerinin artmasıyla beraber form tutan En-Nesyri, özellikle attığı kafa golleriyle taraftarın sevgilisi olmuştu.
Son haftalarda yeniden süreleri ve skor katkısı azalan Faslı golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FULHAM İSTİYOR
Fransız basını, Premier Lig ekibi Fulham'ın Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek istediğini yazdı.
Africa Foot United'da yer alan haberde, İngiliz ekibinin Faslı yıldızın transferi için umutlu olduğunu ancak Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satmaya pek yanaşmadığı belirtildi.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 27 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 24 milyon Euro.
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