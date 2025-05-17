CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Faslı golcüye talip olan takımı ve sarı-lacivertlilerin kararını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 17:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Youssef En-Nesyri...

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Faslı santrfor, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

İlerleyen haftalarda sürelerinin artmasıyla beraber form tutan En-Nesyri, özellikle attığı kafa golleriyle taraftarın sevgilisi olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Son haftalarda yeniden süreleri ve skor katkısı azalan Faslı golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

FULHAM İSTİYOR

Fransız basını, Premier Lig ekibi Fulham'ın Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Africa Foot United'da yer alan haberde, İngiliz ekibinin Faslı yıldızın transferi için umutlu olduğunu ancak Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi satmaya pek yanaşmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kararı...

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 49 maçta 27 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı 17:10
Gedson Fernandes'in acı günü! Gedson Fernandes'in acı günü! 16:50
Beşiktaş'ın Alanya kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Alanya kafilesi belli oldu! 16:41
Kartal Alanya maçına hazır! Kartal Alanya maçına hazır! 16:37
Gheorghe Hagi'den Okan Buruk sözleri! Gheorghe Hagi'den Okan Buruk sözleri! 16:22
Fırtına'nın Bodrum kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Bodrum kafilesi açıklandı! 15:40
Daha Eski
Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için Türkiye'ye geldi Hagi ve Popescu UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü için Türkiye'ye geldi 15:29
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından G.Saray paylaşımı UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından G.Saray paylaşımı 15:25
Fırtına'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca! Fırtına'dan G.Saraylı 2 yıldıza kanca! 15:10
Fırtına'ya 4 futbolcudan kötü haber! Fırtına'ya 4 futbolcudan kötü haber! 14:56
Tek hedef şampiyonluk! İşte Buruk'un muhtemel 11'i Tek hedef şampiyonluk! İşte Buruk'un muhtemel 11'i 14:10
Fatma Zehra altın madalyasını Filistin'e armağan etti Fatma Zehra altın madalyasını Filistin'e armağan etti 13:50