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Haberler Fenerbahçe Beklenti 45 milyon Euro

Beklenti 45 milyon Euro

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat’ın satışından 45 milyon euro gelir bekliyor. İki oyuncuyla da yaz transfer döneminde vedalaşılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Beklenti 45 milyon Euro

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde takımda önemli değişiklikler yapacak... Sözleşmeleri biten oyunculara şu ana kadar yeni kontrat önermeyen sarı-lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı iki Faslı oyuncuyla da yollarını ayıracak. Sevilla'dan 19.5 milyon euroya kadroya katılan Youssef En-Nesyri'ye devre arasındakine benzer teklifler gelmesi halinde bir dakika bile düşünülmeyecek ve golcü oyuncu satılacak. Yönetim, yaz transfer döneminde Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat'ın da bonservisini mecburi olarak alacak ve ardından yollarını ayıracak. Sarı-lacivertlilerin, bu iki oyuncudan kasasına koymayı planladığı toplam miktar ise 45 milyon euro.

AMRABAT ZARARINA GİDEBİLİR

Fenerbahçe, Amrabat'ı 2 milyon euroya kiraladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu 12 milyon euro. Toplam maliyet ise 14 milyon euro. Yönetim, Faslı orta saha için 10 milyon euroyu dahi kabul edecek. Geçen sezon Krunic'te yaşanan benzer durum bu kez Amrabat'ta yaşanacak. Fenerbahçe, Krunic'i de 3.5 milyon euroya almış sonrasında ise bedelsiz olarak göndermişti. Faslı oyuncudan da 4 milyon euro civarında bir zarar etme durumu söz konusu...

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