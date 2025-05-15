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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için Fransa Ligue 1'den 2 takımın devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetimin, İsmail için belirlediği transfer bedeli ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İsmail Yüksek, Fransa Ligi'nin dev ekiplerinin kıskacında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

Takvim'in haberine göre Marsilya ve Lyon'un tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve maddi şartların konuşulduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçen iki kulübün sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor. Fransız devleri, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

Sarı lacivertlilerin bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip

2020 yılında beri Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli yıldız bu sezon 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.

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