TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! Fransa'dan 2 takım talip
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek için Fransa Ligue 1'den 2 takımın devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetimin, İsmail için belirlediği transfer bedeli ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sarı lacivertlilerin bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi.
2020 yılında beri Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli yıldız bu sezon 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.
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