CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 4 oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertliler, Avrupa'nın önde gelen yıldızları ile hücum hattını güçlendirmek istiyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kısa sürede transferleri tamamlayarak kadrosunu hazır hale getirmek isteyen sarı-lacivertliler, hücum hattı için iki önemli ismi listesinde tutuyor.

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Kanarya; Juventus'tan Dusan Vlahovic ile Chelsea'de kiralık oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho'yu takip ediyor. Vlahovic konusunda bir süredir girişimleri olan F.Bahçe, Sancho'yu da radarında tutuyor.

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

OLUMLU RAPOR GELDİ

Aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho'nun da hem Vlahovic, hem de Sancho için olumlu rapor verdiği bildirildi. Mourinho'nun hücum hattında hızlı oynayan isimleri istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe yönetimi de kanat forvette Sancho ve ileri uçta Vlahovic'i önceliğe aldığı kaydedildi. Jadon Sancho bu sezon kiralık oynadığı Chelsea'de 39 maçta 4 gol atıp, 10 asist yaptı. Dusan Vlahovic ise Juventus'ta 39 resmi maçta 14 gol atarken 5 de gol pası verdi.

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

FORVET LİSTESİ HAZIR

Sarı-lacivertliler transfer dönemi öncesi hücum hattındaki alternatifleri belirliyor. Bir süredir Dusan Vlahovic'i takip eden Fenerbahçe ayrıca Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic ve Milan'da kiralık oynayan ama bonservisi Roma'da olan Tammy Abraham'ı takip ediyor.

Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe'nin forvet hattına Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını getirmek istediği vurgulandı.

Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın!
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız!
DİĞER
İlhan Mansız Azerbaycanlı eşi ve oğlu İmre Leon ile görüntülendi!
Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Zelenskiy'nin "Davet ettik" dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi
F.Bahçe'den flaş Mourinho kararı!
Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:42
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:41
Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... 01:32
Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." 01:32
Osimhen'den flaş transfer sözleri! Osimhen'den flaş transfer sözleri! 01:31
Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! 01:31
Daha Eski
Şampiyon G.Saray kupasını kaldırdı! Şampiyon G.Saray kupasını kaldırdı! 01:31
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik 01:31
Morata'nın golüne ofsayt engeli! Morata'nın golüne ofsayt engeli! 01:31
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:31
Osimhen ve Savic arasında gerginlik! Osimhen ve Savic arasında gerginlik! 01:31
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız! 01:31