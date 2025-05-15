Fenerbahçe'den transfere "hücum"! 4 yıldız listede

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kısa sürede transferleri tamamlayarak kadrosunu hazır hale getirmek isteyen sarı-lacivertliler, hücum hattı için iki önemli ismi listesinde tutuyor.

Kanarya; Juventus'tan Dusan Vlahovic ile Chelsea'de kiralık oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho'yu takip ediyor. Vlahovic konusunda bir süredir girişimleri olan F.Bahçe, Sancho'yu da radarında tutuyor.